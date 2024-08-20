У ніч проти 20 серпня 2024 року на Київщині працювали сили ППО.

Про це заявили у Київській обласні військовій адміністрації.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні представників влади.

Також читайте Ворог концентрував свої зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі дрони. Також у Повітряних Силах ЗСУ назвали їхній напрямок руху.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.