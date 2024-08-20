Ворог продовжує дошкуляти українцям.
У ніч проти 20 серпня 2024 року на Київщині працювали сили ППО.
Про це заявили у Київській обласні військовій адміністрації.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні представників влади.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі дрони. Також у Повітряних Силах ЗСУ назвали їхній напрямок руху.
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