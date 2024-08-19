Унаслідок ворожої атаки на Київщину пошкоджено 50 приватних будинків

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ранкової атаки.



Станом на 18:30 18 серпня 2024 року пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.



Пошкоджень зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено 5 автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.



Поранених серед населення немає.



"Всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим", - додав він.

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Нагадаємо, що під час удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою

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