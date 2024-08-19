Під алкоголем та наркотиками допустив перекидання "Камаза": у ДТП на Київщині загинув 9-річний син водія

Водій може отримати до 10 років в'язниці і позбавлення права водіння на той же період.

17 серпня на автодорозі між селом Двірківщина та містом Яготин сталася трагедія: 34-річний водій автомобіля "Камаз" під впливом алкоголю та наркотиків втрапив у ДТП. В результаті перекидання вантажівки загинув його 9-річний син, який був пасажиром. Тест показав у водія 1,4 проміле алкоголю в крові.

Про це повідомила Поліція Київської області.

Поліція Київщини затримала водія та помістила його до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури йому висунули підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до 10 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на цей же строк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція закликає водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху і не сідати за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали нетверезого священника, який 18 серпня на вантажівці КАМАЗ врізався у стовп у селі Мольниця. Після аварії водій спробував втекти, але його швидко зупинили правоохоронці.

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