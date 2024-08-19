На території військової частини в Києві виявили храм УПЦ МП

Міноборони України під час проведення аудиту виявило на території військової частини в Києві незаконно зареєстрований храм УПЦ МП.

Про це передає пресслужба Міноборони.

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"Власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб", – наголосили в оборонному відомстві.

Міноборони запевняє, що разом з Мін'юстом усунули порушення законності у сфері державної реєстрації.

Наразі храм передано Службі військового капеланства ЗСУ, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.

"Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує на важливості дотримання законодавства України щодо прав на свободу совісті та віросповідання. Однак незаконне оформлення нерухомого майна на землях оборони або територіях військових об'єктів є неприпустимим", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо:

27 травня 2022 року Собор УПЦ МП заявив про незалежність, а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив, на його думку, хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці". Сам же Кирил заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність".

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