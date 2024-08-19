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На території військової частини в Києві виявили храм УПЦ МП

На території військової частини в Києві виявили храм УПЦ МП

У Києві на території військової частини досі була церква УПЦ МП / Фото: Unsplash

Міноборони запевняє, що храм уже передано Службі військового капеланства ЗСУ.

Міноборони України під час проведення аудиту виявило на території військової частини в Києві незаконно зареєстрований храм УПЦ МП.

Про це передає пресслужба Міноборони.

"Власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб", – наголосили в оборонному відомстві.

Міноборони запевняє, що разом з Мін'юстом усунули порушення законності у сфері державної реєстрації.

Наразі храм передано Службі військового капеланства ЗСУ, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.

"Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує на важливості дотримання законодавства України щодо прав на свободу совісті та віросповідання. Однак незаконне оформлення нерухомого майна на землях оборони або територіях військових об'єктів є неприпустимим", – підсумували у відомстві.

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