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На Київщині пролунали вибухи: що трапилося

На Київщині пролунали вибухи: що трапилося

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

В українців - чергова тривожна ніч.

У ніч проти 19 серпня 2024 року була загроза ударних БпЛА для Києва. 

Про це заявили представники влади.

Пізніше пролунали звуки вибухів. 

В Київській області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО!

"Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі дрони знову рухаються Україною, а також стало відомо, у яких напрямках

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