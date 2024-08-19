На Київщині пролунали вибухи: що трапилося

В українців - чергова тривожна ніч.
У ніч проти 19 серпня 2024 року була загроза ударних БпЛА для Києва.
Про це заявили представники влади.
Пізніше пролунали звуки вибухів.
В Київській області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО!
"Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі дрони знову рухаються Україною, а також стало відомо, у яких напрямках.
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