В Киевской области раздались взрывы: что случилось

У украинцев – очередная тревожная ночь.
В ночь на 19 августа 2024 года была угроза ударных БпЛА для Киева.
Об этом заявили представители властей.
Позже раздались звуки взрывов.
В Киевской области, неподалеку от столицы уже работают силы и средства ПВО !
"Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские дроны снова движутся по Украине, а также стало известно, в каких направлениях.
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