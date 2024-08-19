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В Киевской области раздались взрывы: что случилось

В Киевской области раздались взрывы: что случилось

Находитесь в укрытиях / Фото: ТСН.ua

У украинцев – очередная тревожная ночь.

В ночь на 19 августа 2024 года была угроза ударных БпЛА для Киева.

Об этом заявили представители властей.

Позже раздались звуки взрывов.

В Киевской области, неподалеку от столицы уже работают силы и средства ПВО !

"Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские дроны снова движутся по Украине, а также стало известно, в каких направлениях.

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