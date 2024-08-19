На территории воинской части в Киеве обнаружили храм УПЦ МП

Минобороны уверяет, что храм уже передан Службе военного капелланства ВСУ.
Минобороны Украины во время проведения аудита обнаружило на территории воинской части в Киеве незаконно зарегистрированный храм УПЦ МП.
Об этом передает пресс-служба Минобороны.
"Владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.
Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа на территорию воинской части посторонних гражданских лиц", – отметили в оборонном ведомстве.
Минобороны уверяет, что вместе с Минюстом устранили нарушение законности в сфере государственной регистрации.
В настоящее время храм передан Службе военного капелланства ВСУ, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей.
"Главное управление земель обороны и фондов Минобороны отмечает важность соблюдения законодательства Украины о правах на свободу совести и вероисповедания. Однако незаконное оформление недвижимого имущества на землях обороны или территориях военных объектов недопустимо", — подытожили в ведомстве.
Напомним:
- 27 мая 2022 года Собор УПЦ МП заявил о независимости, а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.
- В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, по его мнению, хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".
- Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости".
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