На территории воинской части в Киеве обнаружили храм УПЦ МП

Минобороны уверяет, что храм уже передан Службе военного капелланства ВСУ.

Минобороны Украины во время проведения аудита обнаружило на территории воинской части в Киеве незаконно зарегистрированный храм УПЦ МП.

Об этом передает пресс-служба Минобороны.

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"Владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.

Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа на территорию воинской части посторонних гражданских лиц", – отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны уверяет, что вместе с Минюстом устранили нарушение законности в сфере государственной регистрации.

В настоящее время храм передан Службе военного капелланства ВСУ, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей.

"Главное управление земель обороны и фондов Минобороны отмечает важность соблюдения законодательства Украины о правах на свободу совести и вероисповедания. Однако незаконное оформление недвижимого имущества на землях обороны или территориях военных объектов недопустимо", — подытожили в ведомстве.

Напомним:

27 мая 2022 года Собор УПЦ МП заявил о независимости, а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, по его мнению, хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы". Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости".

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