В результате вражеской атаки на Киевщину повреждены 50 частных домов

Два из них разрушены.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что Киевщина продолжает ликвидировать последствия утренней атаки.
По состоянию на 18:30 18 августа 2024 повреждение зафиксировано в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области.
Повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Также повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач.
Раненых среди населения нет.
"Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим", — добавил он.
Напомним, что при ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.
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