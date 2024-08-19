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В результате вражеской атаки на Киевщину повреждены 50 частных домов

В результате вражеской атаки на Киевщину повреждены 50 частных домов

Также повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач. / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Два из них разрушены.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что Киевщина продолжает ликвидировать последствия утренней атаки.

По состоянию на 18:30 18 августа 2024 повреждение зафиксировано в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области.

Повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Также повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач.

Раненых среди населения нет.

"Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим", — добавил он.

Напомним, что при ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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