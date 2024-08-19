Под алкоголем и наркотиками допустил опрокидывание "Камаза": в ДТП в Киевской области погиб 9-летний сын водителя

Водитель может получить до 10 лет тюрьмы и лишение права вождения на тот же период.

17 августа на автодороге между селом Дворковщина и городом Яготин произошла трагедия: 34-летний водитель автомобиля "Камаз" под влиянием алкоголя и наркотиков попал в ДТП. В результате опрокидывания грузовика погиб его 9-летний сын, являвшийся пассажиром. Тест показал у водителя 1,4 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Полиция Киевщины задержала водителя и поместила его в изолятор временного содержания. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры ему выдвинули подозрение по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на этот же срок. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция призывает водителей соблюдать Правил дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, в Черновицкой области задержан нетрезвый священник, который 18 августа на грузовике КАМАЗ врезался в столб в селе Мольница. После аварии водитель попытался скрыться, но его быстро остановили правоохранители.

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