Враг продолжает донимать украинцев.
В ночь на 20 августа 2024 года в Киевской области работали силы ПВО.
Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.
"Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении представителей власти.
Напомним, что по Украине кружат вражеские дроны. Также в Воздушных силах ВСУ назвали их направление движения.
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