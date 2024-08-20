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В Киевской области работали силы ПВО

В Киевской области работали силы ПВО

ПВО продолжает защищать небо над Украиной / Фото: Владимир Зеленский

Враг продолжает донимать украинцев.

В ночь на 20 августа 2024 года в Киевской области работали силы ПВО.

Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.

"Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении представителей власти.

Напомним, что по Украине кружат вражеские дроны. Также в Воздушных силах ВСУ назвали их направление движения.

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