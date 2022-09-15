"Ми бачимо їх усюди": українські вчені заявили, що помітили НЛО над Києвом 

Вчені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук (НАН) України заявили, що не раз помічали над Києвом і областю непізнані літаючі об'єкти (НЛО).

Дослідники виявили численні НЛО з двох станцій спостереження за метеорами у Києві та селі Винарівка.

Про це йдеться у статті під назвою "Феномен у невідомій місцевості I. Спостереження за подіями".

"Ми бачимо їх усюди. Ми спостерігаємо значну кількість об'єктів, природа яких незрозуміла", — йдеться у статті.

Повідомляється, що фіксувалися як самотні об'єкти, так і групи НЛО. Водночас у статті описується два різні типи НЛО. Їх назвали "космічними" та "фантомними".

Зокрема, у статті "космічним" називають об'єкт, що світиться, тож він здається яскравішим на фоні неба. А ось "фантомним" називають об'єкт з абсолютно чорним тілом, яке поглинає випромінювання, що потрапляє на нього.

Також вчені написали, що фіксували об'єкти, що рухалися із надзвичайно високою швидкістю.

"Щоб розпізнати подію, потрібно чотири десятих секунди. Звичайні фото та відеозаписи також не зафіксують НЛО. Щоб виявити НВЯ (непізнане повітряне явище), потрібно точно налаштувати обладнання: витримку, частоту кадрів та динамічний діапазон", — сказали спеціалісти.

Раніше вчені запропонували нову теорію, яка передбачає, що інопланетяни можуть спілкуватися в міжзоряному просторі за допомогою квантового зв'язку. За словами вчених, потенційні представники позаземних цивілізацій можуть надсилати великі обсяги інформації на далекі відстані. І, можливо, так само інопланетяни намагаються зв'язатися і з нами. Але для розшифровки квантового сигналу з космосу може знадобитися повністю робочий квантовий комп'ютер.

У Сполучених Штатах Америки продемонстрували факти існування НЛО — "Секретні матеріали"

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