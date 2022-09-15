"Мы видим их всюду": украинские ученые заявили, что заметили НЛО над Киевом

Ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук (НАН) Украины заявили, что не раз замечали над Киевом и областью неопознанные летающие объекты (НЛО).

Исследователи обнаружили многочисленные НЛО из двух станций наблюдения за метеорами в Киеве и селе Винаровка.

Об этом говорится в статье под названием "Феномен в неизвестной местности I. Наблюдение за событиями".

"Мы видим их всюду. Мы наблюдаем значительное количество объектов, природа которых непонятна", — говорится в статье.

Сообщается, что фиксировались как одинокие объекты, так и группы НЛО. В то же время в статье описывается два разных типа НЛО. Их назвали "космическими" и "фантомными".

В частности, в статье "космическим" называют светящийся объект, поэтому он кажется ярче на фоне неба. А вот "фантомным" называют объект с абсолютно черным телом, которое поглощает попадающее на него излучение.

Также ученые написали, что фиксировали движущиеся объекты с чрезвычайно высокой скоростью.

"Чтобы распознать событие, нужно четыре десятых секунды. Обычные фото и видеозаписи также не зафиксируют НЛО. Чтобы обнаружить НПЯ (непознанное воздушное явление), нужно точно настроить оборудование: выдержку, частоту кадров и динамический диапазон", — сказали специалисты.

Ранее ученые предложили новую теорию, предусматривающую, что инопланетяне могут общаться в межзвездном пространстве посредством квантовой связи. По словам ученых, потенциальные представители внеземных цивилизаций могут присылать большие объемы информации на дальние расстояния. И, возможно, также инопланетяне пытаются связаться и с нами. Но для расшифровки квантового сигнала из космоса может потребоваться полностью рабочий квантовый компьютер.

В Соединенных Штатах Америки продемонстрировали факты существования НЛО — "Секретные материалы"

Читайте также: