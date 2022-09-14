У Києві суддя чекав на прихід "русского міра" та агітував своїх знайомих (аудіо)

Судді повідомили про підозру, але не можуть його затримати.

У Києві суддя Північного апеляційного господарського суду, будучи в столиці, очікував захоплення України росіянами та агітував своїх знайомих за підтримку "русского міра".

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.

"Така позиція є грубим порушенням "Присяги судді", що уповноважує особу, яка її склала, здійснювати правосуддя від імені України, працюючи для реалізації верховенства права на благо всього народу", - зазначили в СБУ.

СБУ встановила, що цей посадовець:

визнає правомірними дії РФ щодо вторгнення на територію України;

на територію України; заперечує факти руйнування окупантами об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, мародерства , незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та застосування до них тортур;

, незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та застосування до них тортур; не приховує ненависті до Сил оборони України та до патріотично налаштованих громадян;

до Сил оборони України та до патріотично налаштованих громадян; проявляє нетерпимість до української влади та засуджує дії Президента України з оборони держави.

У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов судді з членами його сім’ї, родичами та близькими друзями. Вони є документальним підтвердженням антиукраїнських позицій фігуранта.

Водночас через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя (ВРП) затримати цього зловмисника неможливо, навіть після оголошення підозри. Тому що ВРП – це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.

"СБУ сподівається, що найближчим часом члени ВРП будуть обрані і цей орган повною мірою розпочне свою роботу та разом з іншими уповноваженими структурами працюватиме на очищення судової гілки влади", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, в Україні затримали членів "благодійного фонду", які привласнили зібрані для ЗСУ майже 9 млн гривень.

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