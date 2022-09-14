Встановлено особи 5 тисяч військових РФ, які чинили звірства на Київщині

Правоохоронцям відомі їхні прізвища і посади, а по деяких військових РФ були встановлені навіть члени їхніх сімей і місця їх проживання.

Зусилля правоохоронців, у тому числі і поліції Київської області, націлені на встановлення осіб солдат армії РФ, які були на нашій території і скоїли злочини проти громадян України.

Наразі встановлені особи 5 тисяч солдат армії РФ, які перебували на Київщині.

Про воєнні злочини і звірства окупантів в Бучі 13 вересня, в День міста, розповів в ефірі FreeДом керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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За його словами, правоохоронцям відомі їхні прізвища і посади, а стосовно деяких військових РФ були встановлені навіть члени їхніх сімей і місця їх проживання на території РФ.

Керівник поліції Київщини підтвердив також, що деяких з цих військових РФ було перекинуто на інші ділянки фронту, де вони і загинули. Зокрема, за його інформацією, війська РФ були перекинуті з Київської області на підкріплення росіян до Харківської області, які на той момент були окуповані.

"Сподіваюся, що більшість з них там загинуло, а хто не загинув – то загине у найближчі дні. А якщо не загине – то я сподіваюся, що МКС і українське правосуддя обов’язково притягнуть їх до відповідальності", – зазначив Нєбитов.

Відповідаючи на питання ведучого, як наразі йде збір доказів воєнних злочинів армії РФ у Бучі, він зазначив, що більшість з цих кримінальних проваджень уже розслідують слідчі СБУ, але деякі кейси має і Нацполіція України.

"Наразі це уже (перебуває – ред.) на стадії проведення слідчих дій, а саме – відтворення обстановки і обставин подій із свідками, це і проведення упізнань. І, природно, раніше були призначені, і наразі очікуємо результатів експертиз", – пояснив головний поліцейський Київщини.

Нагадаємо, у Київській області у селі Здвижівка (Бучанський район) знайшли тіло ще одного цивільного, якого закатувала російська армія.

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