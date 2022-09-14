Попросила не курити у кімнаті: у Києві чоловік погрожував пістолетом адміністраторці хостела

Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, затримали 30-річного зловмисника неподалік місця події.

У Києві поліцейським надійшло повідомлення від жінки, що в одному з хостелів Дніпровського району мешканець погрожував пістолетом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, опитавши свідків інциденту було встановлено, що адміністратор тимчасового житла зробила чоловіку зауваження за куріння в кімнаті.

Правопорушник, який був у стані алкогольного сп’яніння, почав конфліктувати з жінкою та агресивно себе поводити. Потім він пригрозив адміністраторці фізичною розправою, почав розмахувати пістолетом, а згодом пішов у невідомому напрямку.

Поліцейські затримали 30-річного зловмисника неподалік місця події.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "погроза вбивством", яка передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Пістолет, яким погрожував правопорушник вилучено та направлено на проведення балістичної експертизи.

Нагадаємо, у Києві суддя чекав на прихід "русского міра" та агітував своїх знайомих.

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