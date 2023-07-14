"Межигір’я" під Києвом стане парком-пам’яткою: Рада дала добро

"Межигір’я" стане парком-пам’яткою. Відповідний урядовий законопроєкт №9354 Верховна Рада схвалила у другому читанні. Документ підтримав 241 народний депутат.

Про це повідомляє Міндовкілля 14 липня.

Понад рік тривала активна робота над поверненням колишньої урядової резиденції "Межигір’я" у державну власність.

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"Найголовніше - напрацьовано проєкт закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я", - зазначив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Законопроєкт передбачає:

створення парку-пам’ятки "Межигір’я" площею 138,6 га. шляхом повернення земель у державну власність (надаються в постійне користування Парку);

створення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки у сфері управління Міндовкілля;

збереження біорізноманіття на території парку.

"Важливо, що в такі складні часи ми продовжуємо примножувати наші природоохоронні території та підтримувати Україну. Завдяки поверненню земельних ділянок у державну власність та створення парку-пам'ятки "Межигір’я" ми зможемо захистити ці особливо цінні території від незаконного втручання, зберегти біорізноманіття та посилити туристичну привабливість цього місця", - прокоментував Міністр Руслан Стрілець.

Рада затвердила створення парку-пам'ятки в "Межигір'ї" / Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Мальовниче урочище біля Дніпра "Межигір’я" з 1935 року слугує державною резиденцією. Місця, де проживали різні державні діячі, роками були недоступні українцям. Після Революції Гідності "Межигір’я" стало одним з популярних туристичних місць. Тепер кошти від відвідування парку надходитимуть не в приватні кишені, а державний бюджет, що в умовах війни надважливо.

Нагадаємо, у грудні 2021 року детективи НАБУ завершили розслідування за підозрою колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина у заволодінні резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання службовим становищем.

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