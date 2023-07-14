"Межигорье" под Киевом станет парком-памятником: Рада дала добро

"Межигорье" станет парком-памятником. Соответствующий правительственный законопроект №9354 Верховная Рада приняла во втором чтении. Документ поддержал 241 народный депутат.

Об этом сообщает Минокружение 14 июля.

Более года продолжалась активная работа над возвращением бывшей правительственной резиденции "Межигорье" в государственную собственность.

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"Самое главное — наработан проект закона о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье", — отметил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Законопроект предусматривает:

создание парка-памятника "Межигорье" площадью 138,6 га путем возвращения земель в государственную собственность (предоставляются в постоянное пользование Парка);

создание специальной администрации парка-памятника в сфере управления Минсреды;

сохранение биоразнообразия на территории парка.

"Важно, что в такие сложные времена мы продолжаем приумножать наши природоохранные территории и поддерживать Украину. Благодаря возвращению земельных участков в государственную собственность и созданию парка-памятника "Межигорье" мы сможем оградить эти особо ценные территории от незаконного вмешательства, сохранить биоразнообразие и усилить туристическую привлекательность этого места", – прокомментировал Министр Руслан Стрелец.

Совет утвердил создание парка-памятника в "Межигорье" / Фото: Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины

Живописное урочище у Днепра "Межигорье" с 1935 года служит государственной резиденцией. Места, где проживали разные государственные деятели, годами были недоступны украинцам. После Революции Достоинства "Межгорье" стало одним из популярных туристических мест. Теперь средства от посещения парка будут поступать не в частные карманы, а государственный бюджет, что в условиях войны очень важно.

Напомним, в декабре 2021 года детективы НАБУ завершили расследование по подозрению бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления служебным положением.

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