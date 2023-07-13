В Києві запровадили мораторій на використання російського культурного продукту

В Києві запровадили мораторій на використання російськомовного культурного продукту. Це потрібно для того, аби захистити інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора.

Про це повідомили в Київській міськраді.

Як зазначається, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

“Необхідно остаточно раз і назавжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці”, – зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук.

Також він додав, що мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, що в Києві почали лікувати 8-річну дитину від рідкісної хвороби.

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