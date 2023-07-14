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У Києві посадовці Шевченківської РДА наживалися на облаштуванні укриттів у школах: як працювала схема (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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© Прокуратура міста Києва
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Зі столичного бюджету безпідставно було перераховано понад 1 млн гривень.

У Києві судитимуть посадовців Шевченківської райдержадміністрації та підрядників, які наживалися на облаштуванні укриттів у школах та дитсадках.

Про це повідомляє столична прокуратура.

Перед судом постануть голова управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації, двоє заступників, а також двоє підприємців. Їх обвинувачують у розтраті бюджетних коштів та підробленні офіційних документів.

Як встановило слідство, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах на суму понад 3,7 млн гривень.

Договір уклали попри те, що вартість меблів, яку запропонував постачальник, значно перевищувала ринкову.

Таким чином зі столичного бюджету безпідставно було перераховано понад 1 млн гривень.

У ході розслідування підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді застави на суму від 300 тис. грн до 1 млн гривень. На їх майно наклали арешт.

Тепер фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, після барабанів і крутих овощерізок для київських укриттів закупили очисники повітря по 30 тисяч гривень за штуку.

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Дата публікації
Перегляди
299
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