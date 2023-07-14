Алкоголь у крові у сім разів перевищував норму: у Києві водій збив двох мотоциклістів, один з них помер (фото)

Водіїв мотоциклів госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями, один з них від отриманих травм помер.

У Києві водій Peugeot збив двох мотоциклістів, один з яких помер від отриманих травм. ДТП сталася у ніч проти 13 липня на Галицькій площі. З'ясувалося, що водій був п'яним. Вміст алкоголю у нього у крові у сім разів перевищував допустиму норму.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Згідно з матеріалами слідства, 24-річний водій автомобіля Peugeot 405, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (тест драгера показав 1,41 проміле алкоголю в крові), на регульованому перехресті Галицької площі здійснив зіткнення із двома мотоциклами, які рухались зі сторони бульвару Шевченка в напрямку проспекту Берестейський", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що водіїв мотоциклів госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями. Один з них від отриманих травм помер.

Водія Peugeot затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання обрання водію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками: є загиблий.

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