Аварія на київській АЗС: у лікарні помер 17-річний хлопець

Підліток був пасажиром і братом 21-річного водія Audi, яка влетіла у колонку із пальним та спричинила масштабне загоряння.

У лікарні від отриманих травм та опіків помер 17-річний хлопець, який був одним із трьох потерпілих унаслідок ДТП і пожежі на АЗС у Києві 9 липня.

Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі "Суспільному".

Юнак був пасажиром легкового авто, що в’їхало в автозаправну станцію і загорілось. За кермом легковика був його старший брат.

Обоє братів після аварії перебували з опіками в реанімації, в тяжкому стані. Стан працівника АЗС, який теж постраждав унаслідок події, медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 9 липня 21-річний водій автомобіля Audi на великій швидкості рухався по Броварському проспекту, здійснив з’їзд у бік автозаправки, проте не встиг загальмувати, і авто врізалось в автозаправну колонку. Дев'ять автівок вигоріло, троє людей опинилися у лікарні.

Порушення ПДР із "запальними" наслідками: на АЗС в Києві підраховують збитки від пожежі

Читайте також: