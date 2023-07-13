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На фінансування оборони Києва цього року виділять понад мільярд гривень: куди підуть гроші

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На фінансування оборони Києва цього року виділять понад мільярд гривень: куди підуть гроші

Гроші, виділені на оборону столиці, підуть на допомогу військовим ЗСУ, прикордонникам, поліції / Фото: Pexels

За словами міського голови, ці гроші, як і раніше, підуть на військову форму, бронежилети, каски, дрони, радіостанції, транспорт, а також ремонт військової техніки.

Київ збільшить фінансування сил безпеки і оборони у 2023 році порівняно з минулим роком із майже 850 млн грн до понад 1,1 млрд грн.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Цього року Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд гривень. Це - допомога військовим ЗСУ, прикордонникам, поліції. Із цих коштів уже профінансували майже 350 млн гривень", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як нагадав Кличко, "торік на підтримку сил безпеки та оборони Київ виділив із бюджету міста майже 850 млн гривень".

"Ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт. Також ми передаємо бійцям на передову допомогу, яку залучаємо самі - від міжнародних партнерів. Ми передавали автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки. І продовжуємо це робити", - написав Кличко.

Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

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Дата публікації
Перегляди
244
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