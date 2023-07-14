У Києві невідомий погрожував підірвати банк: чим усе закінчилось

Через конфлікт зі співробітниками фінансової установи відвідувач погрожував підірвати банк. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.

У Києві чоловік погрожував підірвати банк через надання фінансових послуг. Його затримали.

Про це повідомила Поліція Києва.

Сьогодні, 14 липня, близько 14:00 до поліції надійшов виклик від працівників банку на проспекті Рокоссовського про те, що відвідувач погрожує підірвати гранату.

На місце одразу прибули спецпризначенці та співробітники Оболонського управління поліції.

Як з’ясувалось, у чоловіка виник конфлікт з працівниками банку через надання фінансових послуг. У результаті чоловік вирішив розібратися зситуацією своїм методом і заявив, що підірве приміщення.

Бійці КОРД спільно із оперативниками територіального підрозділу затримали 46-річного чоловіка. У нього вилучили страйкбольну гранату. На щастя, внаслідок дій порушника ніхто не постраждав.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі із затриманим спілкуються слідчі.

Нагадаємо, на Житомирщині 20 червня п’яний чоловік підірвав гранату у магазині, внаслідок чого постраждав сам і серйозні поранення отримала продавчиня.

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