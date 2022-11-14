Мешканців Києва та області попередили про військові навчання: деталі

Протягом декількох днів у Києві та Київській області будуть проходити військові навчання.

У межах Києва та Київській області протягом 15-17 листопада будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Мешканців просять зберігати спокій та попереджають, що навчання передбачають переміщення особового складу та рух важкої техніки.

"В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.

Мер Броварів Ігор Сапожко також попередив містян про навчання та закликав не проводити фото та відеофіксацію переміщення техніки та особового складу.

Нагадаємо, США, Велика Британія та Австралія почали навчання, що імітують війну з Росією.

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