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Жителей Киева и области предупредили о военных учениях: детали

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
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Время на прочтение
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Жителей Киева и области предупредили о военных учениях: детали

Фото: Associated Press

В течение нескольких дней в Киеве и Киевской области будут проходить военные учения.

В черте Киева и Киевской области в течение 15-17 ноября будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Жителей просят сохранять спокойствие и предупреждают, что обучение предполагает перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

"В ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель мероприятия — наращивание боевых (оперативных) способностей во время подготовки и ведения оборонной операции", — говорится в сообщении.

Мэр Броваров Игорь Сапожко также предупредил горожан обучать и призвал не проводить фото и видеофиксацию перемещения техники и личного состава.

Напомним, США, Великобритания и Австралия начали учения, имитирующие войну с Россией.

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Просмотры
273
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