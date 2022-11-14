У Києві в квартирі стався вибух газу: спалахнула пожежа, чутно крики людей (відео)

З квартири лунають крики, люди просять про допомогу.
У Києві зранку в понеділок, 14 листопада, спалахнула пожежа в будинку на житловому масиві Виноградар. За попередньою інформацією, у квартирі стався вибух газу.
Відео з місця події на вулиці Сергія Данченка публікують кияни в Мережі.
За словами очевидців, всередині палаючої квартири перебувають люди. Звідти чутно крики, мешканці просять про допомогу.
На місце пожежі прибули рятувальники.
Нагадаємо, у Броварах на Київщині сталася пожежа в квартирі через свічку. У результаті загинув 55-річний чоловік. Відомо, що двоє братів запалили свічку, щоб пом`янути померлу мати.
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