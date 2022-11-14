Зимові канікули в школах Києва будуть вдвічі довші цього року

Зимові канікули в школах Києва цього року розпочнуться за графіком - 26 грудня, однак триватимуть вдічі довше, ніж зазвичай - до 27 січня.

У випадку надзвичайної ситуації в столиці частина навчальних закладів буде використовуватись для роботи пунктів обігріву, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У цей період школи опалюватимуть в мінімальному режимі, щоб підтримувати систему опалення. Вчителі можуть за бажанням піти в оплачувану відпустку під час канікул.

Навчальний рік триватиме в київських школах до 1 липня - відповідно до закону.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Україні найближчим часом скасовувати не будуть. У ДТЕК кажуть, що з ними треба навчитися жити, адже армія РФ пошкодила унікальне енергетичне обладнання, яке неможливо відремонтувати або замінити.

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