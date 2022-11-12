У Києві через відключення світла загинули троє молодих людей: отруїлися чадним газом

У столиці знайшли тіла молодого подружжя, які загинули через збій у роботі вентиляції у зв’язку з відключенням світла. У їхньому домі з цієї ж причини загинула 17-річна дівчина.

У Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка. Усі вони отруїлися газом.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, 11 листопада в одній із квартир на другому поверсі виявили тіла молодого подружжя — курсантів одного із навчальних закладів столиці.

"Вранці чоловік і дружина не з’явились на навчання, а коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом", — розповів керівник обласної поліції.

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У цьому ж будинку на четвертому поверсі виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння.

"В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву", — зауважив Нєбитов.

Внаслідок цього він закликав усіх терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, зокрема газових котлів.

"Враховуйте той факт, що на час відсутності світла, системи вентиляції можуть дати збій", — наголосив Нєбитов.

Керівник поліції Київської області нагадав, як слід поводитися з газовими приладами та що робити в разі відчутного запаху газу.

Не використовуйте місця, де встановлено газові прилади для роботи і сну.

Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити.

Не переміщуйте, не встановлюйте, не ремонтуйте газові прилади самовільно.

У разі якщо ви відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення, повідомте газову службу.

Нагадаємо, після початку відключень світла українці почали масово купувати портативні газові плитки та пальники. Як користуватись автономними газовими плитками та, найголовніше, яких заходів безпеки дотримуватись, читайте у статті ТСН.ua.

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