СБУ, поліція та Мінкульт вивчають відео з Києва-Печерської лаври з нібито молитвою за Росію

Як повідомили у спецслужбі, ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.

В СБУ вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври, де нібито співали пісень, що вихваляють "рускій мір".

Реакція СБУ

Як повідомили у Службі безпеки України, ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-Русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Реакція Міністерства культури та інформполітики

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що правоохоронці встановлюють аутентичність відео із Києво-Печерської лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію.

Про це Ткаченко повідомив у Телеграмі.

"З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України. Наразі першочергово важливо встановити автентичність відео", - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, від цього будуть залежати подальші дії та наслідки.

"В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ", - наголосив Ткаченко.

Що сталося

12 листопада Священник ПЦУ Михайло Омелян у Facebook виклав відео богослужіння у Києво-Печерській лаврі, на якому нібито прославляли Росію. Омелян пояснив, що отримав відео від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі.

"На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?", - написав священник.

На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до «церкви» окупанта?! Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною «допомогою» – все ще досі моляться за росію. «Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается Матушка – Русь»… Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі. Опубліковано Mykhailo Omelian Субота, 12 листопада 2022 р.

Відео викликало хвилю обурення у Мережі, але деякі дописувачі припускають, що воно може бути змонтованим. Вивченням відеозапису зайнялася поліція та СБУ, які мають встановити його автентичність.

Нагадаємо, за результатами опитування КМІС, в Україні за час війни збільшилась кількість прихильників ПЦУ та атеїстів.

Андріївська церква — найкраща в Європі: пам'ятка отримала премію Європа Ностра

Читайте також