У Києві в квартирі вибухнув акумулятор і спричинив масштабну пожежу

Правоохоронці назвали несподівану причину вибуху в багатоповерховому будинку на житловому масиві Виноградар у Києві. За попередньою інформацією, вибухнув портативний акумулятор, який заряджався в квартирі. Ймовірно, мешканці використовували його під час відключень світла.

У результаті в помешканні спалахнула масштабна пожежа, однак постраждалих немає, зазначили в Національній поліції.

Нагадаємо, близько дев`ятої ранку в понеділок, 14 листопада, рятувальникам надійшло повідомлення про вибух в квартирі на вулиці Сергія Данченка.

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Очевидці з місця події повідомляли, що в помешканні міг вибухнути газовий балон. Однак ця інформація не підтвердилася.

Напередодні в передмісті Києва через газовий котел загинуло три людини в різних квартирах: молоде подружжя та 17-річна дівчина. Жертви перебували навіть на різних поверхах - другому та четвертому, однак на одному стояку. Ще одного сусіда врятувало лише те, що в його квартирі стояв детектор газу із сигналізацією.

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