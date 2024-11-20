Мешканців Києва просять перебувати в укриттях: що відомо

Понад дві години у столиці лунали сирени.
Зранку у середу, 20 листопада, над Києвом зафіксували російський безпілотник. У столиці від 05:37 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - наголошує місцева влада.
Зауважимо, що повітряна тривога у Києві тривала від 05:37 – 08:07. ПС попереджали про загрозу БпЛА. Зокрема, у напрямку Борисполя.
Як повідомлялося, на світанку у Києві було гучно. У столиці утретє за ніч була оголошена повітряна тривога.
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