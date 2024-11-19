У Києві очікуються І рівень небезпеки: у КМВА зробили важливе попередження

У Києві 20 листопада очікуються несприятливі погодні умови, зокрема сильний вітер. Прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, що відповідатиме жовтому рівню небезпеки.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

В КМВА розповіли, що вночі температура повітря у столиці коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, а вдень очікується близько 10 градусів тепла.

Експерти закликають киян бути обережними через потенційну небезпеку від сильних поривів вітру. У зв’язку з цим радять:

не залишати автотранспорт під деревами, рекламними щитами та електричними стовпами, аби уникнути пошкоджень;

переконатися, що вікна, двері та горища у будинках надійно закриті;

прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть злетіти і становити загрозу для пішоходів.

Метеорологи закликають киян бути уважними і дотримуватись елементарних правил безпеки під час погіршення погодних умов.

Нагадаємо, з 20 листопада в Україні почнеться зміна погодних умов. У західних областях прогнозуються сильні дощі, а на більшій частині країни утримається тепла погода. Температура повітря підвищиться до +9+15°C, у Закарпатті, Львівщині та Волині буде прохолодніше — від +6 до +9°C.

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