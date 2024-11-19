У Києві 11-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки – деталі трагедії

Тіло дитини виявили перехожі, які і повідомили до поліції.

У Києві 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки.

Про це передає поліція столиці.

Трагедія сталася у Дарницькому районі Києва. Тіло дитини виявили перехожі, які і повідомили до поліції. Загиблим виявився 11-річний мешканець вказаного будинку.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. Всі обставини події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі 23-річний водій збив дітей біля школи. Одна дитина загинула.

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