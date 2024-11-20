Жителей Киева просят находиться в укрытиях: что известно

Более двух часов в столице звучали сирены.
Утром в среду, 20 ноября, над Киевом был зафиксирован российский беспилотник. В столице от 05:37 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — подчеркивают местные власти.
Заметим, что воздушная тревога в Киеве продолжалась с 05:37 до 08:07. ПС предупреждали об угрозе БПЛА. В частности, в направлении Борисполя.
Как сообщалось, на рассвете в Киеве было громко. В столице в третий раз за ночь была объявлена воздушная тревога.
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