Жителей Киева просят находиться в укрытиях: что известно

Более двух часов в столице звучали сирены.

Утром в среду, 20 ноября, над Киевом был зафиксирован российский беспилотник. В столице от 05:37 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — подчеркивают местные власти.

Заметим, что воздушная тревога в Киеве продолжалась с 05:37 до 08:07. ПС предупреждали об угрозе БПЛА. В частности, в направлении Борисполя.

Как сообщалось, на рассвете в Киеве было громко. В столице в третий раз за ночь была объявлена воздушная тревога.

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