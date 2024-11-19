Підозрюваного в дезертирстві Гнезділова суд залишив під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, якого обвинувачують в дезертирстві.

Про це повідомляє кореспондент "Суспільного" із зали суду.

Раніше повідомлялося, що рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд ухвалив 11 жовтня.

Що відомо про Сергія Гнезділова

9 жовтня слідчі Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану.

10 жовтня Гнезділову повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

У суді Сергій Гнезділов зробив гучну заяву, сказавши, що збирається піти на голодування, якщо це буде потрібно для досягнення мети.

Нагадаємо, що Гнезділов публічно оголосив, що самовільно залишив частину.

"Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною пʼять років бездоганної солдатської служби... Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації", - написав військовослужбовець.

У своєму резонансному дописі він підкреслив, що має п’ять років бездоганної солдатської служби, але зараз, коли залишив частину, намагається привернути увагу влади до того, що відсутні чіткі терміни демобілізації, які, своєю чергою, сприяють "чорній демобілізації".

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Гнезділов пішов в армію добровольцем у 2019 році, брав участь у боях у Донецькій області, включно з Пісками і Бахмутом.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, хто такий Сергій Гнезділов та як Мережа відреагувала на його вчинок.

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