В Києві на лівому березі з даху ТЦ "Піраміда" впав чоловік: подробиці

У Києві сьогодні, 19 листопада, з даху торговельного центру "Піраміда", що на Позняках, упав чоловік. На місце події оперативно прибули рятувальники, поліція та медики.

Інцидент прокоментувала пресслужба поліції Києва виданню "Вечірній Київ".

"До поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих, що поряд з торговельним центром знайшли тіло чоловіка. На місце трагічної події одразу виїхала слідчо-оперативна група. З того, що наразі відомо, – це чоловік, попередньо років тридцяти. Впав з даху торговельного центру і загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці та судово-медичні експерти встановлюють обставини трагедії. В київській поліції повідомили, що після завершення слідчих дій і з'ясування всіх деталей буде ухвалено рішення щодо правової кваліфікації інциденту.

У Києві на Позняках чоловік впав з даху ТЦ «Піраміда»

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича з вікна будинку випала дівчина. Вона впала на дах прибудови та загинула. Попередньо відомо, що загибла проживала в хостелі цього будинку.

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