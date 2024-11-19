У Києві пролунали вибухи: працювала ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
У ніч проти 19 листопада 2024 року у Києві пролунали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували про рух ворожих безпілотників на місто.
"Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - йшлося у повідомленні.
У столиці оголошена повітряна тривога.
Потурбуйтеся про власну безпеку.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - повідомили представники влади.
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Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок ранкової атаки 17 листопада, ворожа ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок.
Загалом у ніч проти 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований удар по об'єктах енергетики України, використавши ракети та БПЛА. Оборона збила 102 ракети та 42 БПЛА.
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