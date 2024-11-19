У Києві пролунали вибухи: працювала ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

У ніч проти 19 листопада 2024 року у Києві пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували про рух ворожих безпілотників на місто.

"Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - йшлося у повідомленні.

У столиці оголошена повітряна тривога.

Потурбуйтеся про власну безпеку.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - повідомили представники влади.

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Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок ранкової атаки 17 листопада, ворожа ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок.

Загалом у ніч проти 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований удар по об'єктах енергетики України, використавши ракети та БПЛА. Оборона збила 102 ракети та 42 БПЛА.

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