Нічна атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

Ворог учергове атакував нашу територію.
Вночі 19 листопада у Київській області знову лунав сигнал повітряної тривоги. Сили ППО працювали по ворожих цілях.
Про це написав Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Як зазначили у відомстві, на Київщині:
- тривога тривала майже 8 годин;
- працювали сили ППО;
- ворожі цілі знищені;
- постраждалих серед населення немає;
- влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено;
- падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.
Кравченко додав, що оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.
Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада 2024 року у Києві пролунали вибухи. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Читайте також: