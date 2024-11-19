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Нічна атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

Нічна атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

Окупанти атакують столицю "Шахедами". Колаж ТСН.ua

Ворог учергове атакував нашу територію.

Вночі 19 листопада у Київській області знову лунав сигнал повітряної тривоги. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

Про це написав Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначили у відомстві, на Київщині:

  • тривога тривала майже 8 годин;
  • працювали сили ППО;
  • ворожі цілі знищені;
  • постраждалих серед населення немає;
  • влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено;
  • падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Кравченко додав, що оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада 2024 року у Києві пролунали вибухи. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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