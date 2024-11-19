Подозреваемого в дезертирстве Гнездилова суд оставил под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего Сергея Гнездилова, обвиняемого в дезертирстве.

Об этом сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда.

Ранее сообщалось, что решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей суд принял 11 октября.

Что известно о Сергее Гнездилове

9 октября следователи Государственного бюро расследований задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения.

10 октября Гнездилову сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

В суде Сергей Гнездилов сделал громкое заявление, сказав, что собирается пойти на голодовку, если это потребуется для достижения цели.

Напомним, что Гнездилов публично объявил, что самовольно покинул часть.

"С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ, к установлению четких сроков службы или к своему 25-летию, имея за своей спиной пять лет безупречной солдатской службы... Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации", — написал военнослужащий.

В своем резонансном сообщении он подчеркнул, что у него пять лет безупречной солдатской службы, но сейчас, когда покинул часть, пытается привлечь внимание власти к тому, что отсутствуют четкие сроки демобилизации, которые, в свою очередь, способствуют "черной демобилизации".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Военный сбежал с фронта и рассказал об этом в Сети! ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Гнездилов пошел в армию добровольцем в 2019 году, участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмута.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, кто такой Сергей Гнездилов и как Сеть отреагировала на его поступок.

Читайте также: