У центрі Києва утворилася величезна вирва: що сталося (відео)

Київ

У Києві, на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької, стався провал водопровідних мереж.

Кадри величезної ями публікують місцеві ЗМІ.

Розмір провалу становить орієнтовно чотири на чотири метри, а його глибина — близько двох метрів. Через це у районі Подолу виник величезний транспортний затор.

Вирва на Подолі

Місце події оперативно огороджено.

Для безпеки дорожнього руху перекрито одну смугу. Це призвело до значного ускладнення руху на Набережно-Хрещатицькій та прилеглих вулицях.

Наразі на локації працюють фахівці водоканалу та Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ).

Нагадаємо, у Києві під час відключення електроенергії та зливи невідомі вирішили запустити салют над житловими будинками. Відео з вибухом феєрверку на Троєщині активно поширюється у мережі. За інформацією поліції Києва, офіційних повідомлень про інцидент на лінію 102 не надходило, проте правоохоронці вже розпочали перевірку та шукають осіб, причетних до порушення.