ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

У центрі Києва утворилася величезна вирва: що сталося (відео)

В центрі столиці обвалився водопровід.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Київ

Київ / © Associated Press

У Києві, на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької, стався провал водопровідних мереж.

Кадри величезної ями публікують місцеві ЗМІ.

Розмір провалу становить орієнтовно чотири на чотири метри, а його глибина — близько двох метрів. Через це у районі Подолу виник величезний транспортний затор.

Вирва на Подолі

Вирва на Подолі

Місце події оперативно огороджено.

Для безпеки дорожнього руху перекрито одну смугу. Це призвело до значного ускладнення руху на Набережно-Хрещатицькій та прилеглих вулицях.

Наразі на локації працюють фахівці водоканалу та Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ).

Нагадаємо, у Києві під час відключення електроенергії та зливи невідомі вирішили запустити салют над житловими будинками. Відео з вибухом феєрверку на Троєщині активно поширюється у мережі. За інформацією поліції Києва, офіційних повідомлень про інцидент на лінію 102 не надходило, проте правоохоронці вже розпочали перевірку та шукають осіб, причетних до порушення.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie