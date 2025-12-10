- Дата публікації
У центрі Києва утворилася величезна вирва: що сталося (відео)
В центрі столиці обвалився водопровід.
У Києві, на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької, стався провал водопровідних мереж.
Кадри величезної ями публікують місцеві ЗМІ.
Розмір провалу становить орієнтовно чотири на чотири метри, а його глибина — близько двох метрів. Через це у районі Подолу виник величезний транспортний затор.
Місце події оперативно огороджено.
Для безпеки дорожнього руху перекрито одну смугу. Це призвело до значного ускладнення руху на Набережно-Хрещатицькій та прилеглих вулицях.
Наразі на локації працюють фахівці водоканалу та Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ).
Нагадаємо, у Києві під час відключення електроенергії та зливи невідомі вирішили запустити салют над житловими будинками. Відео з вибухом феєрверку на Троєщині активно поширюється у мережі. За інформацією поліції Києва, офіційних повідомлень про інцидент на лінію 102 не надходило, проте правоохоронці вже розпочали перевірку та шукають осіб, причетних до порушення.