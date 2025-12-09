У Києві знайшли дуб зі знаменитого полотна Пимоненка (фото)

Полотно Вихід з церкви у Страсний Четвер Фото m-kaleidoscop

У Києві розглядають рішення про нову природну пам’ятку - дуб, який став частиною сюжету відомої картини Миколи Пимоненка «Вихід з церкви у Страсний Четвер». Попри зникнення храму й будинків, зображених митцем понад сто років тому, саме дерево на Печерську збереглося до наших днів.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА подав до Київради проєкт рішення, що пропонує надати статус ботанічної пам’ятки «Дубу Миколи Пимоненка».

Дерево росте на вул. Сергія Гусовського, 12/7 та, згідно з висновками науковців, має понад 300 років.

Дерево росте на вул. Сергія Гусовського, 12/7 в Києві / © Pexels

Ідею створення охоронного статусу ініціював киянин Олександр Загоровський. Ще в серпні 2025 року він подав клопотання про внесення дерева до природо-заповідного фонду столиці. Після цього спеціалісти Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка дослідили дуб і підтвердили його природну, історичну та культурну цінність.

Саме це дерево можна впізнати на полотні «Вихід з церкви у Страсний Четвер», написаному Пимоненком у 1904 році (пізніше художник створив ще одну версію у 1907-му).

Худодник Микола Пимоненко Автопортрет Фото m-kaleidoscop

На картині дуб зображено поруч із церквою Святої Ольги, якої нині вже не існує. Від зображеної на полотні локації в реальності зберігся лише цей стародавній дуб.

