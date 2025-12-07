Трагедія у Києві на станції "Видубичі": 16-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда

Kyiv City Express / © Kyiv City Express

У Києві на залізничній станції «Видубичі» загинув підліток, який виліз на дах приміського поїзда, він отримав смертельне ураження електричним струмом.

Про це повідомили у поліції столиці.

«За попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув», — йдеться у повідомленні.

ДСНС в коментарі 24 Каналу розповіли, що рятувальники чекали на зняття напруги з контактної мережі, після чого провели вилучення тіла. На час проведення робіт рух поїздів на ділянці був тимчасово призупинений, зазначили у службі.

У поліції Києва уточнили, що до місця події виїхав слідчо-оперативний наряд для встановлення обставин загибелі. За попередніми даними, сторонні особи до інциденту не причетні.

Пасажирське сполучення на станції відновили з обмеженнями: посадка та висадка пасажирів Kyiv City Express тимчасово здійснюється з третьої колії. Один з найближчих рейсів у напрямку за годинниковою стрілкою вирушив із затримкою близько 20 хвилин.

