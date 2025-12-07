- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагедія у Києві на станції "Видубичі": 16-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда
Хлопець виліз на дах поїзда та отримав смертельне ураження струмом.
У Києві на залізничній станції «Видубичі» загинув підліток, який виліз на дах приміського поїзда, він отримав смертельне ураження електричним струмом.
Про це повідомили у поліції столиці.
«За попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув», — йдеться у повідомленні.
ДСНС в коментарі 24 Каналу розповіли, що рятувальники чекали на зняття напруги з контактної мережі, після чого провели вилучення тіла. На час проведення робіт рух поїздів на ділянці був тимчасово призупинений, зазначили у службі.
У поліції Києва уточнили, що до місця події виїхав слідчо-оперативний наряд для встановлення обставин загибелі. За попередніми даними, сторонні особи до інциденту не причетні.
Пасажирське сполучення на станції відновили з обмеженнями: посадка та висадка пасажирів Kyiv City Express тимчасово здійснюється з третьої колії. Один з найближчих рейсів у напрямку за годинниковою стрілкою вирушив із затримкою близько 20 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на станції метро «Славутич» правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який, ризикуючи життям, їхав між вагонами електропотяга.