ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у Києві на станції "Видубичі": 16-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда

Хлопець виліз на дах поїзда та отримав смертельне ураження струмом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Kyiv City Express

Kyiv City Express / © Kyiv City Express

У Києві на залізничній станції «Видубичі» загинув підліток, який виліз на дах приміського поїзда, він отримав смертельне ураження електричним струмом.

Про це повідомили у поліції столиці.

«За попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув», — йдеться у повідомленні.

ДСНС в коментарі 24 Каналу розповіли, що рятувальники чекали на зняття напруги з контактної мережі, після чого провели вилучення тіла. На час проведення робіт рух поїздів на ділянці був тимчасово призупинений, зазначили у службі.

У поліції Києва уточнили, що до місця події виїхав слідчо-оперативний наряд для встановлення обставин загибелі. За попередніми даними, сторонні особи до інциденту не причетні.

Пасажирське сполучення на станції відновили з обмеженнями: посадка та висадка пасажирів Kyiv City Express тимчасово здійснюється з третьої колії. Один з найближчих рейсів у напрямку за годинниковою стрілкою вирушив із затримкою близько 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на станції метро «Славутич» правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який, ризикуючи життям, їхав між вагонами електропотяга.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie