Київ
244
У Києві під час блекауту в небо запустили заборонений салют (відео)

Невідомі «жартівники» серед блекауту вирішили запустити феєрверк просто над житловими будинками.

Фото ілюстративне

У Києві під час відключення світла та в зливу, хтось з містян додумався запустити у небі салют.

Відео з вибуху від салюту над житловими будинками на Троєщині шириться Мережею.

У поліції Києва кажуть, що повідомлень на лінію 102 не надходило. Але любителів салютів вже шукають.

«Відпрацьовуємо по факту виявленої публікації», — розповіли у поліції Києва у коментарі ТСН.ua.

Нагадаємо, що в Україні від 6 листопада 2023 року набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Тому тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Порушникам може загрожувати штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Українців закликають повідомляти на спеціальну лінію 112, якщо ви помітили осіб, що запускають феєрверки.

