ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
3 хв

Поліція Києва затримала чоловіка "за непокору": донька заявила про жорстоке побиття батька

Поліція Києва розслідує інцидент у Деснянському районі після жорстокого затримання чоловіка в цивільному.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Патрульна поліція

Патрульна поліція / © Shutterstock

Керівництво столичної поліції ініціювало службове розслідування для надання оцінки діям поліцейських Деснянського району, які ввечері 2 грудня затримали чоловіка. Затримання відбулося після того, як громадянин відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців, почав тікати та чинити опір.

Про це повідомила Поліція Києва.

Як повідомляє поліція, інцидент стався увечері 2 грудня під час відпрацювання території, пов’язаного з розшуком особи, причетної до скоєння злочинів.

«На законну вимогу працівників поліції зупинитись, останній не відреагував — натомість, почав тікати. Коли поліцейські наздогнали його, вказаний громадянин почав кидатись у бійку, у зв’язку з чим його було затримано в адміністративному порядку відповідно до ст. 185 КУпАП», — повідомили у поліції.

Додають, на прохання затриманого поліцейські викликали йому бригаду швидкої медичної допомоги. На місце події одразу прибули співробітники Управління головної інспекції столичної поліції. Наразі проводиться службове розслідування. Головна мета — надати повну та об’єктивну оцінку діям правоохоронців під час затримання.

Як повідомила користувачка Юлія у Threads під ніком @julikus, поліцейські побили її батька до «напівсмертельного стану». Також дівчина запевнила:

«Тато — сімейна людина, без судимостей, без жодних проблем із законом. Йшов через парк, раптом — троє в цивільному. Без форми. Без жилетів „ПОЛІЦІЯ“. Без пред’явлення посвідчень. Замість „Поліція, зупиніться!"- крики з матюками. Тато не знав, хто це. У безлюдній парковій зоні, в темний час доби, на тебе біжать троє з криками. Що зробить будь-хто? Він побіг», — зазначила дівчина.

Скріншот з допису користувачки у Мережі. / © Скріншот

Скріншот з допису користувачки у Мережі. / © Скріншот

Також дівчина додала, що під час погоні один із переслідуючих «впав та оскаженів, почав викрикувати погрози розправи».

«Далі тато почув 4 постріли… Не було фраз „Поліція“, „Зупиніться“ або будь-яких інших слів, які б дозволили йому зрозуміти, що це працівники правоохоронних органів. Його наздогнали, повалили на землю, і почали жорстоко бити. По голові. По обличчю. По вухах. Став на коліна, благав зупинитися — били далі. Просив викликати швидку — зігнорували», — запевнила дівчина.

Юлія зазначила, що її батько швидку викликав сам.

«Зі слів тата: „Я просив його: „Зупинись, перестань бити“. А він сказав: „С…ка, руки вперед“. Я кажу: „Можна я піднімуся?“ — „Ні, не можна, на колінах стій“. Я стояв на колінах і відчув, що мені стало дуже погано. Приблизно через п’ять хвилин мені стало настільки зле, що я почав падати», — зазанчила дівчина у дописі.

Скріншот з допису користувачки у Мережі. / © Скріншот

Скріншот з допису користувачки у Мережі. / © Скріншот

Дівчина переконана, що поліцейські «викликали патрульну поліцію і сфабрикували справу». Додає, що її батько зараз затриманий «за злісну непокору працівникам поліції, ніхто його не бив, не стріляв — сам впав і забився».

Скріншот з допису користувачки у Мережі. / © Скріншот

Скріншот з допису користувачки у Мережі. / © Скріншот

Юлія закликала покарати винних. Наразі додаткових фактів від поліції не було опубліковано.

Нагадаємо, у Полтаві під час виконання групою оповіщення службових завдань невідомі жінки намагалися перешкодити військовим, унаслідок чого серйозних травм зазнав сержант Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, у Львові ДБР повідомило про підозру військовослужбовцеві Шевченківського районного ТЦК та СП у місті Львові, який застосував фізичну силу до 56-річного чоловіка замість законної перевірки документів. Внаслідок нападу потерпілий дістав травми середнього ступеня тяжкості, зокрема перелом плечової кістки.

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie