Поліція Києва затримала чоловіка "за непокору": донька заявила про жорстоке побиття батька

Керівництво столичної поліції ініціювало службове розслідування для надання оцінки діям поліцейських Деснянського району, які ввечері 2 грудня затримали чоловіка. Затримання відбулося після того, як громадянин відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців, почав тікати та чинити опір.

Про це повідомила Поліція Києва.

Як повідомляє поліція, інцидент стався увечері 2 грудня під час відпрацювання території, пов’язаного з розшуком особи, причетної до скоєння злочинів.

«На законну вимогу працівників поліції зупинитись, останній не відреагував — натомість, почав тікати. Коли поліцейські наздогнали його, вказаний громадянин почав кидатись у бійку, у зв’язку з чим його було затримано в адміністративному порядку відповідно до ст. 185 КУпАП», — повідомили у поліції.

Додають, на прохання затриманого поліцейські викликали йому бригаду швидкої медичної допомоги. На місце події одразу прибули співробітники Управління головної інспекції столичної поліції. Наразі проводиться службове розслідування. Головна мета — надати повну та об’єктивну оцінку діям правоохоронців під час затримання.

Як повідомила користувачка Юлія у Threads під ніком @ julikus , поліцейські побили її батька до «напівсмертельного стану». Також дівчина запевнила:

«Тато — сімейна людина, без судимостей, без жодних проблем із законом. Йшов через парк, раптом — троє в цивільному. Без форми. Без жилетів „ПОЛІЦІЯ“. Без пред’явлення посвідчень. Замість „Поліція, зупиніться!"- крики з матюками. Тато не знав, хто це. У безлюдній парковій зоні, в темний час доби, на тебе біжать троє з криками. Що зробить будь-хто? Він побіг», — зазначила дівчина.

Також дівчина додала, що під час погоні один із переслідуючих «впав та оскаженів, почав викрикувати погрози розправи».

«Далі тато почув 4 постріли… Не було фраз „Поліція“, „Зупиніться“ або будь-яких інших слів, які б дозволили йому зрозуміти, що це працівники правоохоронних органів. Його наздогнали, повалили на землю, і почали жорстоко бити. По голові. По обличчю. По вухах. Став на коліна, благав зупинитися — били далі. Просив викликати швидку — зігнорували», — запевнила дівчина.

Юлія зазначила, що її батько швидку викликав сам.

«Зі слів тата: „Я просив його: „Зупинись, перестань бити“. А він сказав: „С…ка, руки вперед“. Я кажу: „Можна я піднімуся?“ — „Ні, не можна, на колінах стій“. Я стояв на колінах і відчув, що мені стало дуже погано. Приблизно через п’ять хвилин мені стало настільки зле, що я почав падати», — зазанчила дівчина у дописі.

Дівчина переконана, що поліцейські «викликали патрульну поліцію і сфабрикували справу». Додає, що її батько зараз затриманий «за злісну непокору працівникам поліції, ніхто його не бив, не стріляв — сам впав і забився».

Юлія закликала покарати винних. Наразі додаткових фактів від поліції не було опубліковано.

