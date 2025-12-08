Полиция Киева задержала мужчину "за неповиновение": дочь заявила о жестоком избиении отца

Патрульная полиция / © Shutterstock

Руководство столичной полиции инициировало служебное расследование для оценки действий полицейских Деснянского района, которые вечером 2 декабря задержали мужчину. Задержание произошло после того, как гражданин отказался остановиться по требованию правоохранителей, начал убегать и сопротивляться.

Об этом сообщила полиция Киева.

Как сообщает полиция, инцидент произошел вечером 2 декабря во время отработки территории, связанной с розыском лица, причастного к совершению преступлений.

«По законному требованию работников полиции остановиться, последний не отреагировал — вместо этого начал убегать. Когда полицейские догнали его, указанный гражданин начал бросаться в драку, в связи с чем он был задержан в административном порядке в соответствии со ст. 185 КУоАП», — сообщили в полиции.

Добавляют, по просьбе задержанного полицейские вызвали ему бригаду скорой медицинской помощи. На место происшествия сразу прибыли сотрудники Управления главной инспекции столичной полиции. Проводится служебное расследование. Главная цель — дать полную и объективную оценку действиям правоохранителей во время задержания.

Как сообщила пользовательница Юлия в Threads под ником @julikus, полицейские избили ее отца до «полусмертельного состояния». Также девушка заверила:

«Папа — семейный человек, без судимостей, без проблем с законом. Шел через парк, вдруг — трое в штатском. Без формы. Без жилетов „ПОЛИЦИЯ“. Без предъявления удостоверений. Вместо „Полиция, остановитесь!"- крики с матом. Папа не знал, кто это. В безлюдной парковой зоне в темное время суток на тебя бегут трое с криками. Что сделает кто-нибудь? Он побежал», — отметила девушка.

Также девушка добавила, что во время погони один из преследующих «упал и взбесился, начал выкрикивать угрозы расправы».

«Далее папа услышал 4 выстрела… Не было фраз „Полиция“, „Остановитесь“ или каких-либо других слов, позволяющих ему понять, что это работники правоохранительных органов. Его догнали, повалили на землю, и начали жестоко избивать. По голове. По лицу. По ушам. Стал на колени, умолял остановиться — били дальше. Просил вызвать скорую — проигнорировали», — заверила девушка.

Юлия отметила, что ее отец скорую вызвал сам.

«По словам папы: „Я просил его: „Остановись, перестань бить“. А он сказал: „С…ка, руки вперед“. Я говорю: „Можно я поднимусь?“ — „Нет, нельзя, на коленях стой“. Я стоял на коленях и почувствовал, что мне стало очень плохо. Приблизительно через пять минут мне стало настолько плохо, что я начал падать», — сказала девушка в сообщении.

Девушка убеждена, что полицейские «вызвали патрульную полицию и сфабриковали дело». Добавляет, что ее отец сейчас задержан «за злостное неповиновение работникам полиции, никто его не избивал, не стрелял — сам упал и забился».

Юлия призвала наказать виновных. Пока дополнительные факты от полиции не были опубликованы.

