Напоил и изнасиловал: в Киеве задержали 51-летнего мужчину за преступление против несовершеннолетней (фото)
16-летнюю девушку без сознания нашел на улице случайный прохожий.
В Киеве задержан 51-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки.
Об этом сообщила полиция Киева.
«На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины о том, что возле дома в Дарницком районе на земле в бессознательном состоянии лежит молодая девушка. Патрульные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, обнаружили 16-летнюю киевлянку, которая сообщила, что ее изнасиловал незнакомый мужчина. Девушка была немедленно доставлена в больничное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
К выяснению всех обстоятельств были привлечены следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, а также работники ювенальной превенции.
В результате проведенных розыскных мероприятий правоохранители установили, что половое преступление в отношении несовершеннолетней совершил 51-летний местный житель.
Полиция выяснила, что накануне вечером злоумышленник пригласил в гости свою совершеннолетнюю знакомую, которая приехала вместе с подругой — 16-летней потерпевшей. Во время пребывания в квартире мужчина напоил несовершеннолетнюю алкоголем, после чего, как только ее знакомая ушла, изнасиловал ее.
Затем девушка вырвалась из рук насильника и выбежала на улицу, где ее обнаружил случайный прохожий.
Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней.
Суд выбрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное ему грозит до 12 лет тюрьмы.
