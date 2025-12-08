- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 381
- Час на прочитання
- 2 хв
Напоїв та зґвалтував: у Києві затримали 51-річного чоловіка за злочин проти неповнолітньої (фото)
Непритомну 16-річну дівчину знайшов на вулиці випадковий перехожий.
У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини.
Про це повідомила поліція Києва.
«Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину було негайно доправлено до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.
До з’ясування усіх обставин були залучені слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також працівники ювенальної превенції.
Внаслідок проведених розшукових заходів правоохоронці встановили, що статевий злочин стосовно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий мешканець.
Поліція з’ясувала, що напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою — 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, щойно її знайома пішла, зґвалтував її.
Потім дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.
Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої.
Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Києві поліція затримала відомого спортсмена, тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.