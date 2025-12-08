Напоїв та зґвалтував: у Києві затримали 51-річного чоловіка за злочин проти неповнолітньої (фото)

Дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю

У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Про це повідомила поліція Києва.

«Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину було негайно доправлено до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

До з’ясування усіх обставин були залучені слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також працівники ювенальної превенції.

Внаслідок проведених розшукових заходів правоохоронці встановили, що статевий злочин стосовно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий мешканець.

Підозрюваний у зґвалтуванні дитини / © Поліція Києва

Перед злочином підозрюваний напоїв дитину алкоголем / © Поліція Києва

Поліція з’ясувала, що напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою — 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, щойно її знайома пішла, зґвалтував її.

Потім дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 12 років ув’язнення.

