ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
2 хв

Напоїв та зґвалтував: у Києві затримали 51-річного чоловіка за злочин проти неповнолітньої (фото)

Непритомну 16-річну дівчину знайшов на вулиці випадковий перехожий.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю

Дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю

У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Про це повідомила поліція Києва.

«Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину було негайно доправлено до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

До з’ясування усіх обставин були залучені слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також працівники ювенальної превенції.

Внаслідок проведених розшукових заходів правоохоронці встановили, що статевий злочин стосовно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий мешканець.

Підозрюваний у зґвалтуванні дитини / © Поліція Києва

Підозрюваний у зґвалтуванні дитини / © Поліція Києва

Перед злочином підозрюваний напоїв дитину алкоголем / © Поліція Києва

Перед злочином підозрюваний напоїв дитину алкоголем / © Поліція Києва

Поліція з’ясувала, що напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою — 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, щойно її знайома пішла, зґвалтував її.

Потім дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала відомого спортсмена, тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
381
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie