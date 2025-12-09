Гінеколог "заспокоював" пацієнтку, мацаючи її груди: поліція розслідує випадок на Київщині

Лікар / © Pixabay

На Київщині поліція перевіряє випадок, який трапився у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні. За інформацією у соцмережах, молода жінка стверджує, що під час прийому лікар-гінеколог несподівано обійняв її, засунув руку під майку та почав мацати груди.

Про це також повідомили у Поліції Київщини.

За словами самої жінки, інцидент трапився 5 грудня під час прийому у лікаря акушера-гінеколога. За її словами, медик пояснив, що зробив це «щоб вона посміхнулась».

Зі свого боку у поліції кажуть, що офіційно з заявами чи скаргами на лікаря до правоохоронців ніхто не звертався.

«Дана подія виявлена під час моніторингу соціальних мереж. Тобто до поліції офіційно з заявами ніхто не звертався. На даний момент поліцейськими відомості про подію внесені до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні порушення та інші події. Наразі проводиться перевірки», — повідомили ТСН.ua в поліції Київської області.

