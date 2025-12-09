ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Гінеколог "заспокоював" пацієнтку, мацаючи її груди: поліція розслідує випадок на Київщині

Поліція перевіряє скаргу пацієнтки на медичного працівника у Броварській лікарні.

Автори публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Лікар

Лікар / © Pixabay

На Київщині поліція перевіряє випадок, який трапився у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні. За інформацією у соцмережах, молода жінка стверджує, що під час прийому лікар-гінеколог несподівано обійняв її, засунув руку під майку та почав мацати груди.

Про це також повідомили у Поліції Київщини.

За словами самої жінки, інцидент трапився 5 грудня під час прийому у лікаря акушера-гінеколога. За її словами, медик пояснив, що зробив це «щоб вона посміхнулась».

Зі свого боку у поліції кажуть, що офіційно з заявами чи скаргами на лікаря до правоохоронців ніхто не звертався.

«Дана подія виявлена під час моніторингу соціальних мереж. Тобто до поліції офіційно з заявами ніхто не звертався. На даний момент поліцейськими відомості про подію внесені до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні порушення та інші події. Наразі проводиться перевірки», — повідомили ТСН.ua в поліції Київської області.

Нагадаємо, у Сумах на вулиці Заливній двоє неповнолітніх дівчат зазнали тілесних ушкоджень після того, як почули підозрілі звуки, схожі на постріли. Інцидент стався сьогодні ввечері.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie