Киев
430
1 мин

В центре Киева образовалась огромная воронка: что произошло (видео)

В центре столицы обвалился водопровод.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Киев / © Associated Press

В Киеве на перекрестке улиц Почайнинской и Набережно-Крещатицкой произошел провал водопроводных сетей.

Кадры огромной ямы публикуют местные СМИ.

Размер провала составляет ориентировочно четыре на четыре метра, а его глубина — около двух метров. Из-за этого в районе Подола возникла огромная транспортная пробка.

Вырва на Подоле

Место происшествия оперативно ограждено.

Для безопасности дорожного движения перекрыта одна полоса. Это привело к значительному усложнению движения на Набережно-Крещатицкой и близлежащих улицах.

В настоящее время на локации работают специалисты водоканала и Дорожно-эксплуатационного управления (ШЭУ).

Напомним, в Киеве во время отключения электроэнергии и ливня неизвестные решили запустить салют над жилыми домами. Видео со вспышкой фейерверка на Троещине активно распространяется в Сети. По информации полиции Киева, официальных сообщений об инциденте на линию 102 не поступало, однако правоохранители уже приступили к проверке и ищут лиц, причастных к правонарушению.

430
