- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 430
- Время на прочтение
- 1 мин
В центре Киева образовалась огромная воронка: что произошло (видео)
В центре столицы обвалился водопровод.
В Киеве на перекрестке улиц Почайнинской и Набережно-Крещатицкой произошел провал водопроводных сетей.
Кадры огромной ямы публикуют местные СМИ.
Размер провала составляет ориентировочно четыре на четыре метра, а его глубина — около двух метров. Из-за этого в районе Подола возникла огромная транспортная пробка.
Место происшествия оперативно ограждено.
Для безопасности дорожного движения перекрыта одна полоса. Это привело к значительному усложнению движения на Набережно-Крещатицкой и близлежащих улицах.
В настоящее время на локации работают специалисты водоканала и Дорожно-эксплуатационного управления (ШЭУ).
Напомним, в Киеве во время отключения электроэнергии и ливня неизвестные решили запустить салют над жилыми домами. Видео со вспышкой фейерверка на Троещине активно распространяется в Сети. По информации полиции Киева, официальных сообщений об инциденте на линию 102 не поступало, однако правоохранители уже приступили к проверке и ищут лиц, причастных к правонарушению.