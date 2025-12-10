В центре Киева образовалась огромная воронка: что произошло (видео)

Киев / © Associated Press

В Киеве на перекрестке улиц Почайнинской и Набережно-Крещатицкой произошел провал водопроводных сетей.

Кадры огромной ямы публикуют местные СМИ.

Размер провала составляет ориентировочно четыре на четыре метра, а его глубина — около двух метров. Из-за этого в районе Подола возникла огромная транспортная пробка.

Вырва на Подоле

Место происшествия оперативно ограждено.

Для безопасности дорожного движения перекрыта одна полоса. Это привело к значительному усложнению движения на Набережно-Крещатицкой и близлежащих улицах.

В настоящее время на локации работают специалисты водоканала и Дорожно-эксплуатационного управления (ШЭУ).

