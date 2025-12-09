ТСН в социальных сетях

В Киеве во время блекаута в небо запустили запретный салют (видео)

Неизвестные «шутники» среди блекаута решили запустить фейерверк прямо над жилыми домами.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Фото иллюстративное

Фото иллюстративное

В Киеве во время отключения света и в ливень кто-то из горожан додумался запустить в небе салют.

Видео взрыва от салюта над жилыми домами на Троещине распространяется по Сети.

В полиции Киева говорят, что сообщений на линию 102 не поступало. Но любителей салютов уже ищут.

«Отрабатываем по факту обнаруженной публикации», — рассказали в полиции Киева в комментарии ТСН.ua.

Напомним, что в Украине от 6 ноября 2023 вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Поэтому те, кто не будет выполнять ограничения, будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Нарушителям может грозить штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Украинцев призывают сообщать на специальную линию 112, если вы заметили запускающих фейерверки лиц.

